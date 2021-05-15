Володин сравнил США с Ордой

В посте, опубликованном в субботу в Telegram
-канале, парламентарий напомнил об отмечаемом в этот день 800-летии князя Александра Невского
, который сделал цивилизационный выбор, определивший "развитие российской государственности". "Его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги, как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли. Невский умел ответить на любой вызов - и в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком", - отметил Володин, назвав князя "примером для подражания".