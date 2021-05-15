В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Володин заявил, что России бросили вызов, направленный на разрушение ее основ

ТАССиещё 3
1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что современной России брошен вызов, направленный на разрушение ее основ.
Володин сравнил США с Ордой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В посте, опубликованном в субботу в Telegram-канале, парламентарий напомнил об отмечаемом в этот день 800-летии князя Александра Невского, который сделал цивилизационный выбор, определивший "развитие российской государственности". "Его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги, как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли. Невский умел ответить на любой вызов - и в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком", - отметил Володин, назвав князя "примером для подражания".
"Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время - другой противник, не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел", бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем", - убежден председатель Госдумы.
Володин провел исторические параллели: "В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами - давят на Россию санкциями". "Не учат историю. Учили бы - знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей", - заключил он.
Спикер сообщил, что эти темы планируется обсудить на Парламентских встречах, которые состоятся 18 мая в Госдуме. IX Парламентские встречи в рамках Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" пройдут в Госдуме по инициативе Володина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика,Александр Невский,Вячеслав Володин,Госдума,Россия,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители