Володин сравнил США с Ордой

Володин провел исторические параллели: "В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами - давят на Россию санкциями". "Не учат историю. Учили бы - знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей", - заключил он.