Захарова обвинила Чехию в попытке сделать Россию «внешним врагом»

МИД РФ прокомментировали материал чешской газеты «Днес» о таинственной пропаже большого количества вооружений с военного склада во Врбетице. Они исчезли сразу после взрывов в 2014 году. Речь идет о тысячах единиц боеприпасов, оружия и запчастей.

Фото: ТАСС ТАСС

Арендатор складов, фирма IMEX Group на днях подала иск о возбуждении уголовного дела из-за кражи. Руководство IMEX Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено взрывами.

При этом власти отказываются от комментариев. Не нашли что сказать следователи, органы безопасности, представители центра по борьбе с организованной преступностью.

«Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий. Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чехия огульно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов.

В МИД РФ обвинения назвали абсурдными и голословными. Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Президент Чехии Милош Зееман допустил, что ситуация вокруг Врбетице может оказаться провокацией иностранных спецслужб.