«Безнадёжная окраина»: Пушков поставил Зеленского на место

Он отметил, что на самом деле Украина — «безнадёжная окраина» Европы. В стране очень высокий уровень коррупции и выраженная склонность «к финансовому паразитизму».

К словам Зеленского про «сердце Европы» у Пушкова тоже вопросы. По логике президента Украины, Австрия или Германия находятся где-то на периферии, у которой нет ни исторического пути Европы, ни реформ и других профессов, которые шли и идут в регионе.