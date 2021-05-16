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Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины

News.ruиещё 6
1 час назад
Российский сенатор Алексей Пушков обрушился с критикой на главу Украины Владимира Зеленского за недавний пост в Twitter, в котором президент утверждал, что «Украина — это центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и устремлениям». Жёсткий ответ Пушкова был опубликован в Telegram.
«Безнадёжная окраина»: Пушков поставил Зеленского на место
Фото: ТАССТАСС
У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать её восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвётся в Европу, если она уже её часть? — задаётся вопросами сенатор.
Он отметил, что на самом деле Украина — «безнадёжная окраина» Европы. В стране очень высокий уровень коррупции и выраженная склонность «к финансовому паразитизму».
К словам Зеленского про «сердце Европы» у Пушкова тоже вопросы. По логике президента Украины, Австрия или Германия находятся где-то на периферии, у которой нет ни исторического пути Европы, ни реформ и других профессов, которые шли и идут в регионе.
Зеленский совсем перебрал, — подытожил сенатор.
Павел Климкин ранее написал в Facebook, что слова Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию» нужно встречать с опасениями. Он полагает, что это свидетельствует о подготовке Москвой «жёсткого и асимметричного ответа». Сенатор Алексей Пушков считает это «здравой мыслью», «подтвердив» таким образом опасения Климкина.
Политика,География,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Павел Климкин,Владимир Путин,Украина,
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