Путин назначил нового замглавы Следственного комитета

«Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем Председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности», — указано в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
До этого дня он работал руководителем управления кадров СКР.
Ранее Путин также назначил нового начальника отдела СКР по особо резонансным делам. Эту должность занят генерал-майор Денис Колесников. Сотрудники этого отдела расследовали крушение «Невского экспресса», авиакатастрофу с самолетом президента Польши Леха Качиньского, а также резонансное дело «банды ГТА».