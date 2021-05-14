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Путин назначил нового замглавы СК

Ura.Ru
16 минут назад
Новым заместителем председателя Следственного комитета РФ станет Сергей Горяйнов. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Путин назначил нового замглавы Следственного комитета
Фото: ТАССТАСС
«Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем Председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности», — указано в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
До этого дня он работал руководителем управления кадров СКР.
Ранее Путин также назначил нового начальника отдела СКР по особо резонансным делам. Эту должность занят генерал-майор Денис Колесников. Сотрудники этого отдела расследовали крушение «Невского экспресса», авиакатастрофу с самолетом президента Польши Леха Качиньского, а также резонансное дело «банды ГТА».
Политика,Денис Колесников,Владимир Путин,СКР,
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