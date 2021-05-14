Захарова отреагировала на отставку генпрокурора Чехии

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. По версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров
и Руслан Боширов
, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля
. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.