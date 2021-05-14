Милонов попросил прокуратуру проверить «магические» магазины

— Под видом оказания разного рода оккультно-магических услуг, в том числе астрологами, хиромантами, спиритами, и профессиональных консультаций со стороны персонала магазина и привлекаемых третьих лиц проводится вовлечение новых участников в религиозные объединения. Продажа указанных предметов религиозного назначения и религиозной литературы также сопровождается консультированием и обучением, предполагающем вербовку новых адептов религиозных учений, — указано в документе.
— Учитывая изложенное, прошу вас принять меры прокурорского реагирования и поручить провести проверку деятельности вышеуказанных групп лиц и организаций, в действиях которых усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных ст.5.26 КоАП РФ, — заключил в своем обращении политик.