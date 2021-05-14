СК РФ подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии

Пресс-служба Следственного комитета России
подтвердила информацию о задержании и возбуждении уголовного дела против министра целевых программ, экс-заместителя главы правительства Мордовии
Алексея Меркушкина. "При попытке пересечения границы РФ
сотрудниками Управления экономической безопасности МВД
по Мордовии задержан бывший заместитель председателя правительства Мордовии – министр целевых программ Алексей Меркушкин. Он подозревается в совершении преступления... "дача взятки", - говорится в сообщении ведомства. Сын экс-губернатора Самарской области
и главы Мордовии Николая Меркушкина
Алексей Меркушкин подозревается в передаче 7 млн рублей за сохранение лицензии "Мордовпромстройбанка"
. Его задержали в аэропорту "Шереметьево"
. Меркушкин-младший был в 2015 году фактическим акционером банка, утверждает следствие. Он передал 7 млн рублей (вместе с главой совета директоров банка и еще одним акционером) управляющему отделением Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления Центробанка
– чтобы тот отозвал предписание о лишении лицензии, выданное после инспекции и выявления нарушений. Экс-управляющего поместили под домашний арест по обвинению в получении взятки. Под стражу был заключен экс-председатель совета директоров "Мордовпромстройбанка". Третий фигурант был помещен под домашний арест по другому уголовному делу. В начале 2017 года Федеральная антимонопольная служба
России возбудила дело против отца Алексея Меркушкина - тогдашнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нескольких сотрудников "Газпрома"
, а также минэнерго
и ЖКХ региона. "С 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям ООО "Газпром межрегионгаз"
, — заявили тогда в ФАС. В мае 2017 года ФАС признала наличие нарушений на рынке транспортировки газа в Самарской области в отношении группы сотрудников "Газпрома", Николая Меркушкина и регионального минэнерго. Их действия могли привести к уничтожению конкуренции на рынке транспортировки газа. Спустя год ФАС оштрафовала "Газпром" и его дочку "Газпроммежрегионгаз" на 221 млн и 412 тыс. рублей соответственно за нарушение антимонопольного законодательства. 25 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин
подписал заявление об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ушедший с поста главы 63-го региона Меркушкин был назначен специальным представителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.