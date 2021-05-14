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Песков: Пашинян не просил у Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской области

ТАССиещё 10
34 минуты назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора тему помощи со стороны Москвы в связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков опроверг информацию о просьбе Пашиняна о помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным. И президент Путин особо отметил необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей [России, Азербайджана и Армении]. Прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян расширение военного сотрудничества.
Политика,Никол Пашинян,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Москва,Армения,Азербайджан,
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