"Издевательство над законом": Медведев дал совет Зеленскому

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вчера, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Украины предъявила главе политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчуку и депутату Верховной рады от той же партии Тарасу Козаку обвинения в государственной измене.

В тот же день Медведев назвал преступления Медведчука и Козака мифическими, а их уголовное преследование — попыткой действующих украинских властей поправить свои рейтинги, обреченной на провал охотой на ведьм и издевательством над законом и справедливостью.

Он высказал мнение, что уголовное преследование оппозиционеров приведет к дальнейшей деградации системы власти и обострит ее политическое слабоумие.

Медведев отметил, что на Украине есть море внутренних и внешних проблем, и посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому и его друзьям заниматься их решением. Он добавил, что Медведчука и ОПЗЖ поддерживает большое число граждан Украины.