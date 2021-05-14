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"Издевательство над законом": Медведев дал совет Зеленскому

Артём Кульша
58 минут назад
Уголовное преследование политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака — охота на ведьм. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Издевательство над законом": Медведев дал совет Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Украины предъявила главе политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчуку и депутату Верховной рады от той же партии Тарасу Козаку обвинения в государственной измене.
В тот же день Медведев назвал преступления Медведчука и Козака мифическими, а их уголовное преследование — попыткой действующих украинских властей поправить свои рейтинги, обреченной на провал охотой на ведьм и издевательством над законом и справедливостью.
Он высказал мнение, что уголовное преследование оппозиционеров приведет к дальнейшей деградации системы власти и обострит ее политическое слабоумие.
Медведев отметил, что на Украине есть море внутренних и внешних проблем, и посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому и его друзьям заниматься их решением. Он добавил, что Медведчука и ОПЗЖ поддерживает большое число граждан Украины.
Вчера Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Политик назвал выдвинутые против него обвинения бездоказательными и политически мотивированными, а также рассказал, что в настоящее время Козак находится на лечении в Белоруссии.
Политика,В мире,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Дмитрий Медведев,Верховная Рада,Единая Россия,Украина,
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