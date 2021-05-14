Россия ответила на заявление ОЗХО по Навальному

Как рассказал Александр Шульгин, 10 мая гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас в ходе выступления на телеконференции рассказал о «беспристрастности и профессионализме» экспертов возглавляемого им техсекретариата в работе по так называемому сирийскому химическому досье. Кроме того, он дал свою трактовку событий вокруг оказания содействия Великобритании и Германии по делу Скрипалей и Навального соответственно.