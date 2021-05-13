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Песков объяснил, с чем связано ежедневное появление Путина в телеэфире

ТАССиещё 4
2 часа назад
Президент России Владимир Путин очень много работает, и с этим связано его ежедневное присутствие в телеэфире. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для документального фильма на телеканале "Россия-1" к 30-летию ВГТРК.
Песков объяснил ежедневное появление Путина в телеэфире
Фото: ReutersReuters
По его словам, риски при появлении на этом телеканале программы "Москва. Кремль. Путин" были связаны главным образом с тем, что "президента Путина и так очень много в телевизоре и очень много ежедневно".
"Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами - как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день [в телеэфире]", - подчеркнул представитель Кремля.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ВГТРК,
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