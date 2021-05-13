Песков назвал позитивным сигналом слова Байдена

При этом теперь Москва увидела "определенное проявление взаимности", назвав это позитивным сигналом.

Напомним, глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон хочет разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. И это может стать одной из тем предстоящего российско-американского саммита.