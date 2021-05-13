"А кто платить будет?": Жириновский пожаловался на чиновников

Лидер ЛДПРВладимир Жириновский пожаловался на высокопоставленных сотрудников городской администрации Сочи, которые пригласили его на ужин и заставили оплатить счет на 100 тысяч рублей. Как пишет «Лента.ру», политик рассказал об этом во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Позже депутат фракции ЛДПР Юрий Напсо, представляющий в Госдуме Сочинский округ, написал в Instagram, что Жириновский рассказал историю семилетней давности.
Он признался, что тоже был в числе встречающих Жириновского в Сочи, но отметил, что расплачивался за ужин вместе с политиком. Он также отметил, что рассказанное Жириновским не имеет отношения к нынешней администрации города-курорта.
Ранее, как писал «Рамблер», Владимир Жириновский предложил закрыть передачу «Вечерний Ургант», чтобы ее ведущий Иван Ургант «наконец поработал». По мнению политика, передачу пора закрыть из-за «слабого юмора».