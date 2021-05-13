"А кто платить будет?": Жириновский пожаловался на чиновников

По словам Жириновского, в Сочи его встретил заместитель мэра и пригласил на ужин в ресторан.

По словам лидера ЛДПР, «эти прощелыги с юга заставляют платить за то, что встретили».

Он признался, что тоже был в числе встречающих Жириновского в Сочи, но отметил, что расплачивался за ужин вместе с политиком. Он также отметил, что рассказанное Жириновским не имеет отношения к нынешней администрации города-курорта.