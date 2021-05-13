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"А кто платить будет?": Жириновский пожаловался на чиновников

Вероника Полынина
1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на высокопоставленных сотрудников городской администрации Сочи, которые пригласили его на ужин и заставили оплатить счет на 100 тысяч рублей. Как пишет «Лента.ру», политик рассказал об этом во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.
"А кто платить будет?": Жириновский пожаловался на чиновников
Фото: ТАССТАСС
По словам Жириновского, в Сочи его встретил заместитель мэра и пригласил на ужин в ресторан.
«Заказывает там стол – 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил! Он дурак — этот заммэра?» - возмутился Жириновский.
По словам лидера ЛДПР, «эти прощелыги с юга заставляют платить за то, что встретили».
Он также назвал представителей сочинской мэрии идиотами и сумасшедшими.
Позже депутат фракции ЛДПР Юрий Напсо, представляющий в Госдуме Сочинский округ, написал в Instagram, что Жириновский рассказал историю семилетней давности.
Он признался, что тоже был в числе встречающих Жириновского в Сочи, но отметил, что расплачивался за ужин вместе с политиком. Он также отметил, что рассказанное Жириновским не имеет отношения к нынешней администрации города-курорта.
Ранее, как писал «Рамблер», Владимир Жириновский предложил закрыть передачу «Вечерний Ургант», чтобы ее ведущий Иван Ургант «наконец поработал». По мнению политика, передачу пора закрыть из-за «слабого юмора».
Политика,Юрий Напсо,Иван Ургант,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Lenta.ru,Сочи,
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