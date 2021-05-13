Путин поддержал создание бюро бесплатной юридической помощи

Президент России Владимир Путин
поддержал предложение Минюста
о создании сети государственных бюро бесплатной юридической помощи для малоимущих по всей стране.
В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что оказание бесплатной юридической помощи недостаточно развито.
"У нас примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь [от государства], а пользуются этим правом примерно 2%", - заметил президент.
Глава Минюста Константин Чуйченко
признал, что создаваемая с 2011 года система государственной бесплатной юридической помощи пока "недостаточно эффективно работает". В 2020 году за ней обратились лишь 335 тыс. граждан. Министр напомнил, что по действующему закону система бесплатной юридической помощи малоимущим за счет государства формируется в каждом из регионов.
"В 59 субъектах РФ основным участником являются адвокаты, в восьми регионах - государственные юридические бюро, а в 18 регионах - и адвокаты, и госюрбюро", - привел данные Чуйченко.
По его словам, участие адвокатов в оказании данного вида помощи является добровольным.
"И многим из них, к сожалению, просто неинтересна работа на данном направлении. Часто адвокаты не осваивают выделяемые средства, что связано со сложной системой отчетности, поэтому в ряде регионов, где нет государственных юридических бюро, элементарно не хватает рабочих рук", - отметил министр.
По словам Чуйченко, система бесплатной юридической помощи лучше работает в тех регионах, где созданы государственные юридические бюро.
"При том, что госюрбюро работают только в 30% регионов (26 субъектов РФ), именно на них приходится основная масса всех случаев предоставления бесплатной юридической помощи. Это удобный и комфортный прием граждан, четкая и ясная структура оказания помощи, высокая степень доверия", - подчеркнул министр.
В качестве позитивных примеров он привел работу таких бюро в Ульяновской области, Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Свердловской и Оренбургской областях.
"Мы предлагаем сконцентрировать усилия на создании государственных юридических бюро во всех регионах. В них должны работать грамотные юристы, неравнодушные к проблемам людей. У нас есть пилотный проект с руководством Кемеровской области по созданию типового госюрбюро с пунктами оказания помощи в 33 муниципальных районах, вплоть до того, что будет мобильный передвижной пункт, который сможет выезжать к людям, в том числе на места чрезвычайных ситуаций, когда нужно оперативно проконсультировать в экстренных случаях, когда, например, сгорели дома и, как следствие, пропали документы", - рассказал глава Минюста.
Опыт Кемерова
Глава Минюста предложил распространить опыт Кемерова и на другие регионы и законодательно предусмотреть обязательное создание государственных юридических бюро во всех регионах в качестве основного участника и координатора бесплатной юридической помощи. Путин поддержал это предложение.
"Давайте так и сделаем. Так и нужно сделать - на основе того опыта, который сложился за предыдущие годы, принять решения, которые создали бы реальные возможности для людей пользоваться этим видам помощи со стороны государства. Это очень важно. В современном мире юридическая грамотность или возможность в данном случае воспользоваться помощью специалистов чрезвычайно важны для людей для обеспечения своих интересов и законных прав. Так что, давайте это сделаем", - сказал президент.