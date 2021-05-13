Путин сделал заявление после трагедии в Казани

Глава государства отметил, что люди, столкнувшиеся с бедой, получат всю необходимую поддержку. Он поручил правительству направить семьям пострадавших выплаты.

Также Путин предложил проработать вопрос о том, чтобы вручить госнаграды учителям и сотрудникам школы, в которой произошла трагедия. Президент РФ отметил, что не все поручения после последних подобных трагедий были выполнены.