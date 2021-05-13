Путин сделал заявление после трагедии в Казани

Также Путин предложил проработать вопрос о том, чтобы вручить госнаграды учителям и сотрудникам школы, в которой произошла трагедия. Президент РФ отметил, что не все поручения после последних подобных трагедий были выполнены.
Ранее «Рамблер» писал, что после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая, где Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе, в результате которой пострадали десятки человек, президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия.
Например, в Госдуме уже попросили ужесточить порядок выдачи лицензий на оружие. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила регулярно проводить психиатрическую экспертизу владельцам оружия.