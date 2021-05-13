В Госдуме анонсировали отмену ЕГЭ

Зайцев, как сообщал «Рамблер», — заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке. Он высказал мнение, что ЕГЭ не оправдал себя как система — учащиеся готовятся к его сдаче с первого класса, вместо того чтобы приобретать знания.

Парламентарий сообщил, что практически уверен в том, что в будущем ЕГЭ отменят. По его словам, этот процесс займет долгое время. Он выразил уверенность, что экзаменация выпускников должна происходить в традиционном формате. Зайцев убежден, что в этом заинтересованы люди и вузы.

Он добавил, что несостоятельность ЕГЭ и перспектива его отмены регулярно обсуждается на заседаниях комитета Госдумы по образованию и науке.