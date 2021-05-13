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В Госдуме анонсировали отмену ЕГЭ

Артём Кульша
58 минут назад
В России отменят Единый государственный экзамен. Об этом депутат Государственной думы Максим Зайцев заявил «Ура.ру».
Зайцев, как сообщал «Рамблер», — заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке. Он высказал мнение, что ЕГЭ не оправдал себя как система — учащиеся готовятся к его сдаче с первого класса, вместо того чтобы приобретать знания.
Парламентарий сообщил, что практически уверен в том, что в будущем ЕГЭ отменят. По его словам, этот процесс займет долгое время. Он выразил уверенность, что экзаменация выпускников должна происходить в традиционном формате. Зайцев убежден, что в этом заинтересованы люди и вузы.
Он добавил, что несостоятельность ЕГЭ и перспектива его отмены регулярно обсуждается на заседаниях комитета Госдумы по образованию и науке.
В феврале депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Единый государственный экзамен следует отменить. Он высказал мнение, что ЕГЭ не имеет ничего общего с образованием, потому что не способствует приобретению новых знаний, а заточен на натаскивание к самому экзамену.
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