В Минфине раскрыли планы по снижению долга регионов

По его словам, уже в этом году Минфин запустит механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком использования, передает «Российская газета». Кроме того, планируется, что 176 миллиардов рублей составит поддержка регионов с большим объемом коммерческой задолженности бюджетов.

Также до 2023 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в размере до 500 млрд рублей. Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных регионам в декабре 2020 года. Полученные средства в объеме до 218 млрд рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры. Помимо этого, будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов.