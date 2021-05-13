В Минфине раскрыли планы по снижению долга регионов

Ранее президент России в своем послании
к Федеральному собранию озвучил новый тип кредитов для регионов, который назвал «инфраструктурным». Это будет льготный кредит на длительный срок, а выдавать его будут, в первую очередь, регионам с наименьшим количеством долгов. Президент сразу озвучил, что деньги выделят Челябинской области на метро и новый транспорт
. Позднее Путин распорядился включить также ЯНАО, Красноярский край и Нижегородскую область в пилотные проекты
по развитию территории. Президент считает, что в ЯНАО средства можно потратить на запуск Северного широтного хода
и строительства моста через Обь
, который окончательно соединит запад и восток Ямала.