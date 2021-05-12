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Патрушев отметил усиливающуюся вербовочную деятельность террористов

ТАСС
45 минут назад
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность международных террористических организаций, а также их попытки формирования на территории России "спящих" ячеек.
Патрушев отметил высокую вербовочную активность террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Террористическая активность во многом является следствием усиливающейся вербовочной деятельности международных террористических организаций и предпринимаемых с их стороны попыток формирования на территории России "спящих" ячеек, вовлечения в террористическую деятельность новых членов, особенно из числа приверженцев радикального ислама", - указал он в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
По словам Патрушева, "целевой группой для вербовщиков выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, имеющие склонность к антисоциальному поведению".
Для провоцирования агрессии в молодежной среде пропагандируется преступный образ жизни, культ насилия, маргинальная и криминальная субкультура, добавил он.
"Только в прошлом году предотвращены две попытки вооруженных нападений подростков на своих одноклассников и учителей в Республике Коми и Ленинградской области", - сообщил секретарь Совбеза России.
Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,Россия,
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