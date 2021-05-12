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Кремль раскрыл детали беседы Путина и Эрдогана

Артём Кульша
1 час назад
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону про арабо-израильский конфликт и вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Кремль раскрыл детали беседы Путина и Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там рассказали, что в ходе беседы главы государств предметно обменялись мнениями по ситуации в Иерусалиме, высказали серьезную обеспокоенность ею и призвали стороны к деэскалации и мирному урегулированию.
Путин подтвердил готовность России обеспечить поставки «Спутника V» в Турцию и высказал наилучшие пожелания Эрдогану и турецкому народу по случаю предстоящего окончания Рамадана, а Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на гимназию в Казани.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», между служащими пограничной полиции Израиля и палестинцами начались столкновения в Иерусалиме.
В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился о сотрудничестве с фармацевтической компанией Viscoran Ilac. Она планирует начать выпуск «Спутника V» в Турции в течение ближайших месяцев.
Вчера вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был госпитализирован, в том числе 18 детей.
Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,
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