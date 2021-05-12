Кремль раскрыл детали беседы Путина и Эрдогана

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Там рассказали, что в ходе беседы главы государств предметно обменялись мнениями по ситуации в Иерусалиме, высказали серьезную обеспокоенность ею и призвали стороны к деэскалации и мирному урегулированию.

Путин подтвердил готовность России обеспечить поставки «Спутника V» в Турцию и высказал наилучшие пожелания Эрдогану и турецкому народу по случаю предстоящего окончания Рамадана, а Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на гимназию в Казани.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», между служащими пограничной полиции Израиля и палестинцами начались столкновения в Иерусалиме.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился о сотрудничестве с фармацевтической компанией Viscoran Ilac. Она планирует начать выпуск «Спутника V» в Турции в течение ближайших месяцев.