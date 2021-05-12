Бастрыкин прибыл в Казань

Вчера Бастрыкин заявил, что его ведомство детально установит причины стрельбы в казанской гимназии, в ходе которой погибли школьники и педагоги.

Источник сообщил «Реальному времени», что большая группа следователей из Москвы уже прибыла в Казань и приступила к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии.