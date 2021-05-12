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Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в Казань

Реальное время
1 час назад
В Казань прибыл председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В аэропорту его встретил президент РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Бастрыкин прибыл в Казань
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера Бастрыкин заявил, что его ведомство детально установит причины стрельбы в казанской гимназии, в ходе которой погибли школьники и педагоги.
Источник сообщил «Реальному времени», что большая группа следователей из Москвы уже прибыла в Казань и приступила к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии.
Политика,Рустам Минниханов,Александр Бастрыкин,СКР,Таджикистан,Казань,
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