Россиянам предложили начислять бонусы за прививку COVID

Российские авиаперевозчики могут начать начислять россиянам бонусные мили за прививку от коронавируса, пишет газета "Известия".

Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников © РИА Новости. Валерий Мельников

Итак, пассажирам с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до 5 000 рублей в денежном эквиваленте. Россияне смогут потратить их на приобретение билета или услуг авиакомпаний.

По мнению Общероссийского объединения пассажиров, это даст россиянам дополнительный стимул к вакцинированию, что, в свою очередь, должно снизить риски третьей волны коронавируса в России и ускорить открытие границ.

Организация заявляет также, что видит правильным распространить такую практику на все виды транспорта:

авиаперевозки, железные дороги, такси, каршеринг.