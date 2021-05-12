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Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

Прайм
42 минуты назад
Российские авиаперевозчики могут начать начислять россиянам бонусные мили за прививку от коронавируса, пишет газета "Известия".
Россиянам предложили начислять бонусы за прививку COVID
Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников © РИА Новости. Валерий Мельников
Итак, пассажирам с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до 5 000 рублей в денежном эквиваленте. Россияне смогут потратить их на приобретение билета или услуг авиакомпаний.
По мнению Общероссийского объединения пассажиров, это даст россиянам дополнительный стимул к вакцинированию, что, в свою очередь, должно снизить риски третьей волны коронавируса в России и ускорить открытие границ.
Организация заявляет также, что видит правильным распространить такую практику на все виды транспорта:
авиаперевозки, железные дороги, такси, каршеринг.
В Минтрансе изданию подтвердили, что такая возможность рассматривается.
Политика,Общество,Минтранс РФ,газета "Известия",
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