Мишустин 12 мая выступит в Госдуме с отчетом кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, после чего по традиции ответит на вопросы депутатов. Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, "в отчете председатель правительства коснется наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения, реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития до 2030 года".

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"Среди основных тем - борьба с новой коронавирусной инфекцией, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы государственного управления", - указали в кабмине.

Кроме того, Мишустин затронет такие направления, как перспективы цифровой трансформации и технологического развития, стимулирование импортозамещения, поддержка регионов и сельских территорий, вопросы экологии и внутреннего туризма.

В заседании Госдумы примут участие члены правительства, в том числе вице-премьеры. Госдума в среду в связи с отчетом начнет свое заседание в 10:00. Согласно обычному графику, пленарные заседания думы начинаются в 12:00.

Как сообщил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин , Мишустин после выступления в Госдуме с отчетом встретится с руководителями фракций. По его словам, фракциям "есть, о чем поговорить" с премьером, у Госдумы есть ряд предложений, по которым Мишустин может выразить свою позицию.

Откровенный разговор

Как отметил накануне глава кабмина, предстоящий отчет является возможностью откровенно обсудить с депутатами все, что было сделано в период острой борьбы с коронавирусом. "Завтра в Государственной думе состоится ежегодный отчет правительства Российской Федерации . Это для нас не только конституционная обязанность, но и хорошая возможность откровенного, открытого разговора с депутатами", - сказал он во вторник, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

По его словам, планируется обсудить приоритеты в работе кабмина, в том числе вопросы, связанные с законотворчеством. Мишустин добавил, что "предстоит достаточно непростой, но откровенный разговор обо всем, что было сделано в прошлом году, в том числе и в период острой борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

Глава кабмина указал, что в ходе отчета будет обсуждаться работа над поручениями президента по итогам апрельского послания Федеральному собранию. Среди других тем Мишустин назвал вопросы поддержки семей с детьми, инфраструктурные проекты, национальные проекты. Премьер также призвал коллег по правительству быть готовыми отвечать на вопросы депутатов во время предстоящего отчета.

Перенос отчета

Традиционный отчет перед парламентариями изначально был запланирован на 21 апреля. Однако после того, как Кремль сообщил о том, глава государства Владимир Путин в этот день обратиться с посланием к Федеральному собранию, кабмин попросил Госдуму перенести дату отчета на более поздний срок. Парламентарии предложили провести мероприятие 12 мая. Спикер Госдумы Володин объяснял выбор даты тем, что к этому сроку "депутаты вернутся из своих избирательных округов".

В феврале Мишустин и Володин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. Причем на первом этапе такие консультации включали встречи с комитетами Госдумы. Позднее, в апреле, сам председатель правительства и вице-премьеры провели очные встречи с правителями всех думских фракций. В кабмине отмечали, что "в таком формате подготовка к отчету проходит впервые - это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов".

Накануне Володин сообщил журналистам, что "в преддверии отчета прошли консультации профильных комитетов с профильными министерствами, заместители председателя правительства встречались с фракциями". Он также напомнил, что главы фракций встречались с председателем правительства. "Одним словом, мы к завтрашнему разговору подготовились", - отметил Володин.

Свой первый отчет о результатах работы правительства Мишустин в качестве главы кабинета министров представлял в Госдуме 22 июля 2020 года. Тогда основной задачей правительства он назвал возвращение к росту экономики и доходов граждан для достижения национальных целей развития.

При этом в прошлом году мероприятие тоже переносилось - в связи с пандемией коронавируса. Изначально оно планировалось на 15 апреля 2020 года, однако из-за эпидемиологической обстановки состоялось только 22 июля.

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году, первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. С тех пор до 2012 года включительно в апреле с докладами в Госдуме выступал Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьера , в 2013-2019 гг. - Дмитрий Медведев.

Регламент

Ранее Совет Госдумы утвердил процедуру отчета кабмина. Согласно этому регламенту, у каждой фракции нижней палаты парламента будет возможность задать по пять вопросов, еще по одному зададут депутаты, не входящие во фракции. "Процедура отчета займет по времени до четырех часов. Будет задано более 20 вопросов", - сообщил журналистам Володин во вторник.

Вопросы от фракций

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов рассказал журналистам, что в своих вопросах единороссы планируют затронуть "ряд аспектов, касающихся программы комплексного развития сельских территорий и обновления городского пассажирского транспорта". Кроме того, по его словам, депутаты фракции намерены поднять вопрос финансового обеспечения обязательств Фонда социального страхования по предоставлению средств технической реабилитации с учетом роста цен. Также будут затронуты вопросы развития туристической инфраструктуры страны, "что имеет особую актуальность из-за сложившейся в мире ситуацией с пандемией", добавил Неверов.

Фракция КПРФ намерена задать премьер-министру "принципиальные вопросы", отметил в беседе с корр. ТАСС первый зампред ЦК партии Юрий Афонин . "Это проблема роста цен и бедности, ключевая проблема, которая волнует население нашей страны <...>. Это проблема, связанная с увеличением смертности, и демографический провал. Вопросы технологического развития страны, продовольственной безопасности, села. Вопросы, связанные с развитием наших территорий: Дальнего Востока, Севера. Взаимодействие в рамках СНГ и укрепление влияния нашей страны", - перечислил он.

Социальная сфера и планы по импортозамещению

Как отметил в беседе с ТАСС замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов , либерал-демократы "всегда используют подобные встречи, отчеты, прежде всего для того, чтобы донести, задавая вопросы, до председателя правительства и членов правительства те актуальные проблемы, которые волнуют граждан". "Граждан больше всего волнуют вопросы социальной сферы. Соответственно, у нас будут вопросы по социальной политике. Вопросы, связанные с ситуацией, вызванной коронавирусной инфекций: закрытые границы и одновременно возможности нашего внутреннего туризма, инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса для раскрытия туристического потенциала", - продолжил Нилов.

Кроме того, депутаты от ЛДПР зададут вопросы о борьбе с бедностью, безработицей и ростом цен, подготовке профессиональных кадров, стимулировании самозанятых, поддержке сельхозпроизводителей и о проблемах в сфере ЖКХ. "Из обозначенных тем и будут сформулированы наши вопросы", - резюмировал Нилов, уточнив, что фракция хотела бы заручиться поддержкой своих законопроектов со стороны кабмина.

Как, в свою очередь, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов , его фракция рассчитывает узнать у премьера планы правительства по импортозамещению в различных отраслях экономики. "Наша фракция убеждена, что в связи со вступлением в силу новых американских санкций этот процесс должен протекать более интенсивно", - отметил он. Справороссы также намерены спросить Мишустина об отношении к идее ликвидировать институты развития, созданные прежним составом правительства, а также о возможных изменениях законодательства в части запрета госзакупок у взаимозависимых лиц без конкурентных процедур. "Понятно, что без такого ограничения нам не избавиться от коррупции в сфере госзакупок", - уверен парламентарий.