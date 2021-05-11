Путин дал поручения после стрельбы в Казани

Он отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия «регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки».

«Рамблер» писал, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что двое неизвестных мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и начали стрелять. Один из них сделал попытку скрыться, однако был задержан. Сообщалось, что второго ликвидировали силовики. Однако позднее в Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что нападавший был один, он задержан.