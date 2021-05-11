Путин дал поручения после стрельбы в Казани

Президент России Владимир Путин после стрельбы в школе в Казани поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Об этом, по данным
ТАСС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, после ЧП в Казани президент России дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову.
«С тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида оружия, которое использовал стрелявший», - пояснил представитель Кремля.
Он отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия «регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки».
По данным
РИА Новости, ряд поручений Владимир Путин дал по итогам доклада директора ФСБ Александра Бортникова по ЧП в казанской школе.
«Рамблер» писал, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что двое неизвестных мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и начали стрелять. Один из них сделал попытку скрыться, однако был задержан. Сообщалось, что второго ликвидировали силовики. Однако позднее в Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что нападавший был один, он задержан.
Также в НАК отметили, что в результате нападения на школу погибли семь детей, ранения получили 16 детей и сотрудников гимназии.