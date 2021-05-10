В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США
Фото: ТАССТАСС
«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.
Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.
Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.
За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.
Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.
Политика,Дмитрий Львов,Юлия Соловьева,Мария Захарова,Роскомнадзор,Google,МИД,Госдеп США,Russia Today,Соединенные Штаты,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители