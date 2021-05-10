Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США

«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.