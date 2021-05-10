В России возмутились требованием Чехии денег за взрывы во Врбетице

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"С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд", - сказал сенатор.

Джабаров также отметил, что "премьер Чехии заигрался, предложил европейским странам выслать российских дипломатов". Такими действиями, по мнению сенатора, чешскому премьер-министру Андрею Бабишу "очень хочется понравиться американцам".

"Никто никаких компенсаций платить не будет", — выразил он солидарность с Джабаровым.

Он также посоветовал Праге адресовать эти требования "вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации".

Ранее министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена потребовать от России компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Сумма запрашиваемой компенсации может составить минимум 1 миллиард крон (порядка 47,5 млн долларов), сказала Шиллерова.

В апреле власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На складе хранились мины и снаряды частного торговца оружием из Болгарии. В результате взрыва погибли два человека.

После этого Чехия выслала 18 дипломатов РФ, назвав их сотрудниками российских спецслужб. В Москве все обвинения Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными. МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.