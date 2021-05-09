Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы во Врбетице

Чехия
намерена потребовать от России
компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире
чешского телевидения.
Сумма запрашиваемой компенсации может составить минимум 1 миллиард крон (порядка 47,5 млн долларов), сказала Шиллерова.
По ее мнению, международная компенсация в соответствии с международным правом является "самым жизнеспособным путем, который кажется подходящим».
В то же время министр признала, что шансы на получение компенсации от Москвы мизерные. В свою очередь губернатор Злинского края, где произошел инцидент, Радим Холиш, заявил, что его регион может инициировать дополнительное возмещение убытков.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что власти уже готовят заявку на компенсацию.
В апреле власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На складе хранились мины и снаряды частного торговца оружием из Болгарии. В результате взрыва погибли два человека. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров
и Руслан Боширов
, которых Лондон обвиняет в попытке отравить экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля
.
После этого Чехия выслала 18 дипломатов РФ, назвав их сотрудниками российских спецслужб. В Москве все обвинения Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными. МИД РФ
объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
4 мая генеральный прокурор Чехии Павел Земан
допустил, что дело о взрывах во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.