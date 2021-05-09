Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы во Врбетице

По ее мнению, международная компенсация в соответствии с международным правом является "самым жизнеспособным путем, который кажется подходящим».

В то же время министр признала, что шансы на получение компенсации от Москвы мизерные. В свою очередь губернатор Злинского края, где произошел инцидент, Радим Холиш, заявил, что его регион может инициировать дополнительное возмещение убытков.