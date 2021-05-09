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Косачев: Денонсация Договора по открытому небу - вынужденный шаг

Российская Газетаиещё 21
9 мая 2021
"Первое и главное - Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО, - заявил он ТАСС. - Для нас денонсация - это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора".
Косачев: Денонсация Договора по открытому небу - вынужденный шаг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сенатор также сообщил, что Совет Федерации готов оперативно рассмотреть закон о денонсации Договора, сразу после того как его примет Госдума.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. "22 ноября 2020 г. США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора", - говорится в пояснительной записке.
Политика,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,Дон,Соединенные Штаты,
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