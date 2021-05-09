Косачев: Денонсация Договора по открытому небу - вынужденный шаг

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин внес
в Госдуму законопроект о денонсации Росс
ией ДОН. "22 ноября 2020 г. США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно наруши
ло баланс интересов государств - участников Дог
овора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора", - говорится в пояснительной записке.