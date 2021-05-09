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Рябков назначен представителем президента по вопросу о выходе России из ДОН

RT на русском
53 минуты назад
Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).
Рябков получил новое назначение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее правительство России постановило одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу.
15 января МИД объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после выхода из него США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников».
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года.
Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД,Правительство РФ,Россия,
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