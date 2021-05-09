Песков объяснил слова Путина про «сборище недобитых карателей»

Ранее на главном параде в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне Путин выразил сожаление, что многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение. «Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников», - сказал президент.
«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются», - сказал Песков.
Он отметил, что это неприемлемо для России.
Представитель Кремля также напомнил о проявлениях неонацистов на Украине и в некоторых странах Прибалтики.
28 апреля в Киеве прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Дивизию СС "Галичина" сформировали в 1943 года, она просуществовала около года. Войска СС, куда входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.