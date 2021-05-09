Песков объяснил слова Путина про «сборище недобитых карателей»

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Ранее на главном параде в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне Путин выразил сожаление, что многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение. «Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников», - сказал президент.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются», - сказал Песков.

Он отметил, что это неприемлемо для России.

Представитель Кремля также напомнил о проявлениях неонацистов на Украине и в некоторых странах Прибалтики.