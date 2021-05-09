Путин заявил об угрозе России от «сборища недобитых карателей»

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на параде Победы на Красной площади дал оценку и происходящему в современном мире и высказался об угрозе для России . Прямую трансляцию парада вел Первый канал.

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Глава государства отметил, что история требует делать выводы и извлекать уроки. В связи с этим он выразил сожаление, что многое из идеологии нацистов - «кто был одержим бредовой теорией своей исключительности» - вновь пытаются поставить на вооружение.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников», - отметил Путин.

Он добавил, что «нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

В Москве прошел главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военных, более 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.