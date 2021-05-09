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Путин заявил об угрозе России от «сборища недобитых карателей»

Ювелина Бернст
2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин в своей речи на параде Победы на Красной площади дал оценку и происходящему в современном мире и высказался об угрозе для России. Прямую трансляцию парада вел Первый канал.
Путин заявил об угрозе России от «сборища недобитых карателей»
Фото: видеокадрвидеокадр
Глава государства отметил, что история требует делать выводы и извлекать уроки. В связи с этим он выразил сожаление, что многое из идеологии нацистов - «кто был одержим бредовой теорией своей исключительности» - вновь пытаются поставить на вооружение.
«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников», - отметил Путин.
Он добавил, что «нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».
В Москве прошел главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военных, более 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
На трибунах традиционно присутствовали ветераны войны и боевых действий, суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса. Единственным иностранным лидером на параде стал президент Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Политика,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Россия,
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