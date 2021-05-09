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Путин на параде Победы заявил об угрозе для России

Ura.Ru
18 минут назад
Многое из идеологии нацистов процветает и в настоящее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время празднования Дня Победы на Красной площади.
«Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивный план. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал в прямом эфире президент.
Кроме того, глава государства указал, что на сегодняшний день набирают силу «сборища недобитых карателей и их последователей», а также попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников. Мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, гарантия этого — доблестные вооруженные силы, добавил российский лидер.
Президент также обратился к ветеранам с поздравлениями по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что этот праздник был и будет для российского народа священным, приводит информацию телеканал 360.
Ранее Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-летием победы в Великой Отечественной войне. Отдельно он выделил народы Украины и Грузии, не поздравив при этом президентов этих стран Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. В поздравительной речи н выразил надежду, что соседи продолжат противостоять оправданию преступлений нацистов, напоминает «Царьград».
Политика,Видео,Саломе Зурабишвили,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Царьград ТВ,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,
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