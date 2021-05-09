Кроме того, глава государства указал, что на сегодняшний день набирают силу «сборища недобитых карателей и их последователей», а также попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников. Мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, гарантия этого — доблестные вооруженные силы, добавил российский лидер.