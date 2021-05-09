Кроме того, глава государства указал, что на сегодняшний день набирают силу «сборища недобитых карателей и их последователей», а также попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников. Мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, гарантия этого — доблестные вооруженные силы, добавил российский лидер.
Президент также обратился к ветеранам с поздравлениями по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что этот праздник был и будет для российского народа священным, приводит информацию телеканал 360.