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Панина обратила внимание на то, что у Бабиша всегда была репутация вменяемого и адекватного политика, не принадлежавшего к числу "рьяных атлантистов". Поведение чешского премьера в последние дни заставляет задуматься, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа, считает депутат.

Она напомнила, что Бабиш является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Российский депутат предположила, что для бизнес-активов премьера могли возникнуть "какие-то риски", что заставило его сорваться "в антироссийский галоп".

Деструктивная внешнеполитическая активность Бабиша в последние недели идет вразрез как с чешскими, так и с общеевропейскими интересами, отметила Панина, добавив, что «это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками».

Ранее Бабиш попросил страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице.

Сергея Скрипаля. В апреле власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На складе хранились мины и снаряды частного торговца оружием из Болгарии. В результате взрыва погибли два человека. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров Руслан Боширов , которых Лондон обвиняет в попытке отравить экс-агента ГРУ

После этого Чехия выслала 18 дипломатов РФ, назвав их сотрудниками российских спецслужб.

В Москве все обвинения Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными. МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.