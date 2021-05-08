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В антироссийской истерии вокруг взрыва во Врбетице нашли личный интерес Бабиша

Ювелина Бернст
56 минут назад
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала призыв премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к странам Евросоюза начать высылку российских дипломатов, передает РИА Новости.
В истерии вокруг взрыва во Врбетице нашли личный интерес Бабиша
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Панина обратила внимание на то, что у Бабиша всегда была репутация вменяемого и адекватного политика, не принадлежавшего к числу "рьяных атлантистов". Поведение чешского премьера в последние дни заставляет задуматься, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа, считает депутат.
Она напомнила, что Бабиш является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Российский депутат предположила, что для бизнес-активов премьера могли возникнуть "какие-то риски", что заставило его сорваться "в антироссийский галоп".
Деструктивная внешнеполитическая активность Бабиша в последние недели идет вразрез как с чешскими, так и с общеевропейскими интересами, отметила Панина, добавив, что «это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками».
Ранее Бабиш попросил страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице.
В апреле власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На складе хранились мины и снаряды частного торговца оружием из Болгарии. В результате взрыва погибли два человека. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в попытке отравить экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.
После этого Чехия выслала 18 дипломатов РФ, назвав их сотрудниками российских спецслужб.
В Москве все обвинения Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными. МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
4 мая генеральный прокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.
Политика,Павел Земан,Руслан Боширов,Сергей Скрипаль,Андрей Бабиш,Александр Петров,Елена Панина,ГРУ,Комитет госдумы по международным делам,МИД,ЕС,РИА Новости,Чешская Республика,
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