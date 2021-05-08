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В Госдуме заявили об угрозе нового кризиса отношений России с Европой из-за Чехии

Майк Габриелян
1 час назад
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Чехия провоцирует Евросоюз на новый дипломатический кризис. Так парламентарий прокомментировал заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Чех призвал партнеров выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из стран ЕС, чтобы продемонстрировать солидарность с Чехией.
В Госдуме заявили об угрозе нового кризиса отношений России с ЕС
Фото: ТАССТАСС
«Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет ещё одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают», - написал Слуцкий в Твиттере.
Бабиш заявил, что если совершено нападение на одну из стран ЕС, то "это значит, что совершено нападение на всех". Под нападением на Чехию он подразумевал взрыв во Врбетице, на частном складе мин и снарядов, принадлежащем болгарскому торговцу оружием. Предположительно, он отправлял снаряды и противопехотные мины вооруженным формированиям Киева для войны против республик Донбасса.
ЧП произошло в 2014 году. До весны этого года власти Чехии не сомневались, что взрыв прогремел из-за халатности складских работников. Однако затем спецслужбы Праги неожиданно обвинили в диверсии российские спецслужбы. Доказательств предоставлено не было. Многие эксперты считают, что чехам намеренно подкинула дезинформацию разведка одной из стран, враждебных России. Президент Чехии и ряд других высокопоставленных лиц страны сомневаются в организации взрывов Россией.
После обвинений Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Политика,Андрей Бабиш,Леонид Слуцкий,Госдума,ЕС,Россия,Чешская Республика,
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