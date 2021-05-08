В Госдуме заявили об угрозе нового кризиса отношений России с ЕС

Бабиш заявил, что если совершено нападение на одну из стран ЕС, то "это значит, что совершено нападение на всех". Под нападением на Чехию он подразумевал взрыв во Врбетице, на частном складе мин и снарядов, принадлежащем болгарскому торговцу оружием. Предположительно, он отправлял снаряды и противопехотные мины вооруженным формированиям Киева для войны против республик Донбасса.