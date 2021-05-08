В Госдуме заявили об угрозе нового кризиса отношений России с ЕС

Бабиш заявил, что если совершено нападение на одну из стран ЕС, то "это значит, что совершено нападение на всех". Под нападением на Чехию он подразумевал взрыв во Врбетице, на частном складе мин и снарядов, принадлежащем болгарскому торговцу оружием. Предположительно, он отправлял снаряды и противопехотные мины вооруженным формированиям Киева для войны против республик Донбасса.
ЧП произошло в 2014 году. До весны этого года власти Чехии не сомневались, что взрыв прогремел из-за халатности складских работников. Однако затем спецслужбы Праги неожиданно обвинили в диверсии российские спецслужбы. Доказательств предоставлено не было. Многие эксперты считают, что чехам намеренно подкинула дезинформацию разведка одной из стран, враждебных России. Президент Чехии и ряд других высокопоставленных лиц страны сомневаются в организации взрывов Россией.