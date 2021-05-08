В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог белым господам»

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«Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину "правильного" трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина - это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений - это только вопрос цены», - сказал Бальбек.

Депутат отметил, что Зеленский при всех его словах о том, что нацизм является абсолютным злом, пытается усидеть на двух стульях и забыть о бандеровцах - нацистских коллаборантах, которых нынешняя киевская власть преподносит в качестве «героев».

«Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА (экстремистская организация, запрещенная в России), остальные были так - сбоку припеку», - сказал депутат.

Он добавил, что Зеленский превозносит роль американцев и англичан в войне и принижает роль истинного победителя нацизма - народов СССР.