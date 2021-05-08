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В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог белым господам»

Майк Габриелян
1 час назад
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Украину «чистильщиком сапог белым господам из Вашингтона и Брюсселя». Так парламентарий прокомментировал высказывания Зеленского о Великой Отечественной войне, передаёт РИА Новости.
В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог белым господам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину "правильного" трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина - это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений - это только вопрос цены», - сказал Бальбек.
Депутат отметил, что Зеленский при всех его словах о том, что нацизм является абсолютным злом, пытается усидеть на двух стульях и забыть о бандеровцах - нацистских коллаборантах, которых нынешняя киевская власть преподносит в качестве «героев».
«Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН УПА (экстремистская организация, запрещенная в России), остальные были так - сбоку припеку», - сказал депутат.
Он добавил, что Зеленский превозносит роль американцев и англичан в войне и принижает роль истинного победителя нацизма - народов СССР.
Ранее Зеленский заявил, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. При этом он призвал украинцев отмечать «День примирения» 8 мая, а не День Победы 9 мая, а также избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война».
Политика,Руслан Бальбек,Украинская повстанческая армия,Госдума,РИА Новости,Брюссель,Украина,
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