Зеленский высказался о роли русских и украинцев в ВОВ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сражались вместе с десятками народов против фашизма и должны отмечать не День Победы, а «День памяти и примирения». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — написал Зеленский.

По его словам, «поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения».

«И у нас это не для замены 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее», - заявил Зеленский.

Он призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают.

При этом Зеленский упорно избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война».