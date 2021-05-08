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Зеленский высказался о роли русских и украинцев в Великой Отечественной войне

Майк Габриелян
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сражались вместе с десятками народов против фашизма и должны отмечать не День Победы, а «День памяти и примирения». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский высказался о роли русских и украинцев в ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — написал Зеленский.
По его словам, «поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения».
«И у нас это не для замены 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее», - заявил Зеленский.
Он призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают.
При этом Зеленский упорно избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война».
Ранее «Рамблер» рассказывал, что социологи выяснили: пропаганда Киева провалилась, 83% украинцев по-прежнему считают 9 Мая великим праздником.
Политика,Владимир Зеленский,Украина,
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