Россия в ООН призвала спасти детей в сирийском лагере беженцев

Он добавил, что власти РФ активно занимаются возвращением на родину несовершеннолетних соотечественников из государств, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов, в том числе детей, которые сами были завербованы террористами, а также тех, чьи родители перешли на сторону радикалов. "Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из Ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан России. В целом же с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 - из Сирии", - продолжил Кузьмин.