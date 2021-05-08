Россия в ООН призвала спасти детей в сирийском лагере беженцев

Он отметил, что, по данным ООН, в лагере находятся более 31 тыс. детей, при этом там зафиксировано уже более 6 тыс. летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. "Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию о правах ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства. Государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой", - сказал дипломат, выступая на открытой видеоконференции Совета Безопасности ООН
по "формуле Арриа" по теме "Влияние пандемии COVID-19 на нарушения, совершаемые в отношении детей в условиях вооруженного конфликта".