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Россия в ООН призвала спасти детей в сирийском лагере беженцев

ТАССиещё 5
1 час назад
Международное сообщество должно спасти жизни и вернуть домой несколько десятков тысяч детей из расположенного в Сирии лагеря беженцев Эль-Холь. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
Россия в ООН призвала спасти детей в сирийском лагере беженцев
Фото: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС,© Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС,
Он отметил, что, по данным ООН, в лагере находятся более 31 тыс. детей, при этом там зафиксировано уже более 6 тыс. летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. "Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию о правах ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства. Государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой", - сказал дипломат, выступая на открытой видеоконференции Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" по теме "Влияние пандемии COVID-19 на нарушения, совершаемые в отношении детей в условиях вооруженного конфликта".
Он добавил, что власти РФ активно занимаются возвращением на родину несовершеннолетних соотечественников из государств, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов, в том числе детей, которые сами были завербованы террористами, а также тех, чьи родители перешли на сторону радикалов. "Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из Ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан России. В целом же с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 - из Сирии", - продолжил Кузьмин.
"Когда мы говорим о детях, у нас нет права политизировать повестку дня, а также нет права делить детей на своих и чужих, на тех, чьи родители хорошие, и тех, чьи - плохие, тех, кто живет на контролируемых правительством сирийских территориях под действием односторонних санкций, и других молодых сирийцев. Нам необходимо делать больше для защиты детей, намного больше", - резюмировал он.
В июне прошлого года с призывом ко всем государствам помочь своим гражданам вернуться из Сирии обратилась верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она напомнила, что в лагерях на территории контролируемых курдами районов арабской республики находятся десятки тысяч сирийцев, иракцев и граждан других стран, имеющих "предполагаемые семейные связи" с членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По словам Бачелет, большинство этих людей было перемещено туда в 2019 году "после поражения ИГ на востоке провинции Дейр-эз-Зор, однако тысячи других находятся в лагере Эль-Холь с 2016 года".
Политика,В мире,Геннадий Кузьмин,Мишель Бачелет,Совбез ООН,ООН,Исламское государство,Россия,Сирийская Арабская Республика,
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