Приставы получат доступ к данным должника

Повысить эффективность принудительного исполнения решений исполнительных документов призван разработанный правительством законопроект ( 1144920-7 ). Госдума планирует рассмотреть его в весеннюю сессию.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФССП ПРЕСС-СЛУЖБА ФССП

Законопроект направлен на реализацию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» и позволяет Федеральной службе судебных приставов (ФССП) на основании исполнительного документа запрашивать сведения о должниках, используя государственные информационные системы. В частности, приставы получат доступ к страховому номеру индивидуального лицевого счёта, идентификационному номеру налогоплательщика, а также серии и номеру паспорта гражданина-должника.

В перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, включат идентификационный номер налогоплательщика должника-организации.

Единую систему межведомственного электронного взаимодействия могут начать использовать для информационного обмена с банками и другими кредитными организациями, налоговыми органами , а также органами, осуществляющими регистрацию прав на имущество.

Документ также предусматривает, что для уведомления должников и взыскателей у операторов связи могут запрашиваться номера их телефонов. Те, в свою очередь, должны будут предоставить запрошенные сведения в течение суток.