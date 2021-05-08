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Приставы получат доступ к данным должника

Парламентская газета
38 минут назад
Повысить эффективность принудительного исполнения решений исполнительных документов призван разработанный правительством законопроект ( 1144920-7). Госдума планирует рассмотреть его в весеннюю сессию.
Приставы получат доступ к данным должника
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФССП ПРЕСС-СЛУЖБА ФССП
Законопроект направлен на реализацию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» и позволяет Федеральной службе судебных приставов (ФССП) на основании исполнительного документа запрашивать сведения о должниках, используя государственные информационные системы. В частности, приставы получат доступ к страховому номеру индивидуального лицевого счёта, идентификационному номеру налогоплательщика, а также серии и номеру паспорта гражданина-должника.
В перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, включат идентификационный номер налогоплательщика должника-организации.
Единую систему межведомственного электронного взаимодействия могут начать использовать для информационного обмена с банками и другими кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими регистрацию прав на имущество.
Документ также предусматривает, что для уведомления должников и взыскателей у операторов связи могут запрашиваться номера их телефонов. Те, в свою очередь, должны будут предоставить запрошенные сведения в течение суток.
В случае внедрения, суперсервис «Цифровое исполнительное производство» позволит автоматически принимать решения по вопросам возбуждения или окончания исполнительного производства, установления и отмены ограничений и запретов для должника, обращения и отмены взыскания на его средства, зарплату и другие доходы.
Политика,Федеральная налоговая служба,Госдума,
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