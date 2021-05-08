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Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачёва

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва.
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачёва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Нас постигла тяжёлая потеря. Ушёл из жизни Егор Кузьмич Лигачёв... Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну», — написал Зюганов в Telegram-канале.
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв умер в Москве в возрасте 100 лет.
Лигачёв был секретарём ЦК КПСС с 1983 по 1990 год.
Политика,Егор Лигачев,Геннадий Зюганов,КПСС,КПРФ,
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