Путин поздравил евреев с Днём спасения и освобождения

«День спасения и освобождения — 26 Ияра — был учреждён в память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального уничтожения», — отметил Путин.
«Уверен, что столь торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, служит патриотическому воспитанию молодёжи. И конечно, особые слова признательности и благодарности — нашим дорогим ветеранам», — подчеркнул Владимир Путин.