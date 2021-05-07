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Путин поздравил евреев с Днём спасения и освобождения

Парламентская газетаиещё 1
3 часа назад
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения. Телеграмма опубликована 7 мая на сайте Кремля.
Путин поздравил евреев с Днём спасения и освобождения
Фото:  ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
«День спасения и освобождения — 26 Ияра — был учреждён в память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального уничтожения», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что за прошедшие годы этот праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса.
«Уверен, что столь торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, служит патриотическому воспитанию молодёжи. И конечно, особые слова признательности и благодарности — нашим дорогим ветеранам», — подчеркнул Владимир Путин.
Он пожелал евреям мира, счастья и благополучия.
Ранее глава государства отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций. Он указал, что последователи иудаизма в России глубоко чтут бесценное историческое, духовное наследие своих предков, из поколения в поколение передают их древние, самобытные религиозные и культурные традиции.
Политика,Владимир Путин,
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