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Путин рассказал об открытии границ

Newsru.com
12 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин рассказал о постепенном открытии границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной.
Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, - произнес он.
В заключении глава государства добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию. По его словам, эти страны могут впустить туристов из России одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
Политика,Юрий Барзыкин,Владимир Путин,Российский союз туриндустрии,ЕС,
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