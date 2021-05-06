Путин рассказал о постепенном открытии границ

Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной.

В заключении глава государства добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.