Путин рассказал о постепенном открытии границ

Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной.
Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, - произнес он.
В заключении глава государства добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.