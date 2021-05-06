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Лавров заявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

Алиса Селезнёва
1 час назад
Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, а возникающие инциденты оперативно решаются российскими миротворцами. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что в прошлом году Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
По словам главы МИД России, наблюдаются «позитивные тенденции» в урегулировании конфликта.
«Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими», - пояснил Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
Он подчеркнул, что уделяется значительное внимание обмену военнопленными, а трехсторонняя рабочая группа «работает активно, ритмично».
В свою очередь Айвазян указал на необходимость скорейшего освобождения «всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц», создание условий для возвращения беженцев и восстановления экономики региона.
Политика,Сергей Лавров,МИД,Россия,Армения,Азербайджан,
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