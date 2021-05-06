Лавров заявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

По словам главы МИД России, наблюдаются «позитивные тенденции» в урегулировании конфликта.

Он подчеркнул, что уделяется значительное внимание обмену военнопленными, а трехсторонняя рабочая группа «работает активно, ритмично».

В свою очередь Айвазян указал на необходимость скорейшего освобождения «всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц», создание условий для возвращения беженцев и восстановления экономики региона.