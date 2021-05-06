"Ярмарка лицемерия": заседание ООН разочаровало Россию

Отмечается, что западные государства были представлены не на уровне постпредов. Там присутствовали Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия. Никто из них не отреагировал на озвученные на встрече слова очевидцев событий 2014 года на Украине. При этом эти страны призвали российскую сторону прекратить политизировать человеческие трагедии.