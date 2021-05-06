"Ярмарка лицемерия": заседание ООН разочаровало Россию

Отмечается, что западные государства были представлены не на уровне постпредов. Там присутствовали Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия. Никто из них не отреагировал на озвученные на встрече слова очевидцев событий 2014 года на Украине. При этом эти страны призвали российскую сторону прекратить политизировать человеческие трагедии.
Он назвал встречу "ярмаркой лицемерия". Как указал дипломат, "перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить".