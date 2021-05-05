В России заявили о «тошнотворных» заявлениях Запада в Совбезе ООН

По его словам, дипломаты из западных стран никак не стали комментировать рассказы очевидцев трагичных событий на Украине. Более того, Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она организовала данное заседание по видеосвязи для того, чтобы «снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Они также заявили, что Москва пытается отвлечь международное сообщество от ее дестабилизирующей деятельности против Киева.