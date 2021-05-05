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В России рассказали о «тошнотворных» заявлениях Запада в Совбезе ООН

Lenta.ru
16 минут назад
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о «тошнотворных» заявлениях представителей западных стран на сегодняшнем неформальном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций о преступлениях националистов на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В России заявили о «тошнотворных» заявлениях Запада в Совбезе ООН
Фото: ReutersReuters
По его словам, дипломаты из западных стран никак не стали комментировать рассказы очевидцев трагичных событий на Украине. Более того, Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она организовала данное заседание по видеосвязи для того, чтобы «снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Они также заявили, что Москва пытается отвлечь международное сообщество от ее дестабилизирующей деятельности против Киева.
Российский дипломат также отметил, что, по мнению Запада, трагические события на Украине спровоцировала Москва, а в докладчики на мероприятии были подобраны провокаторы.
Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» (G7) призвали Россию принять меры по деэскалации на границе с Украиной и в Крыму. Главы МИД также подтвердили поддержку территориальной целостности и независимости Украины. Помимо этого, они призвали Москву соблюдать принципы ОБСЕ и обязательства по обеспечению прозрачности своих действий.
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