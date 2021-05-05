Путин поговорил с Эрдоганом

Как отмечается, в ходе телефонного разговора президенты детально обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом сложившейся в Турции ситуации. В частности, они выразили уверенность в том, что принимаемые в настоящее время меры позволят как можно скорее улучшить обстановку в стране и возобновить сотрудничество в области туризма.