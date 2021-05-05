Приравнивание СССР к нацистской Германии захотели запретить

«Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны», — говорится в пакете документов при внесении.
«В последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются бездоказательные уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время ВОВ руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии», — приводится пример в документе.