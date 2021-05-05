Тунисский депутат Абир Муси явилась на заседание законодательного органа страны в бронежилете и мотоциклетном шлеме. Так парламентарий выразила свой протест из-за того, что у нее отозвали охрану президентской службы безопасности. Видео ее выступления появилось в Сети.

Как утверждает сама Муси, она возглавляет оппозиционную партию и получает в свой адрес угрозы. Теперь же ее недоброжелателям, по сути, дали «зеленый свет». Депутат также возложила ответственность на спикера парламента Туниса Рашида аль-Ганнуши, с которым у нее периодически возникают конфликты.