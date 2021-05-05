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В Крыму оценили «план» Климкина по возвращению полуострова Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
37 минут назад
Украинские политики занимаются самообманом, считая, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Украине указали на невозможность вернуть Крым водной блокадой
Фото: ТАССТАСС
Так Гемпель прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что способом давления на Россию в вопросе «деоккупации» якобы является вопрос воды для Крыма, передает РИА «Новости».
«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», – сказал крымский политик.
Он указал, что перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины является вопиющим нарушением прав человека, на которое предпочитают не обращать внимания международные правозащитные организации.
«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», – добавил Гемпель.
Ранее стало известно, что скважины для обеспечения Крыма водой решили пробурить под Азовским морем.
Политика,Юрий Гемпель,Павел Климкин,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,
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