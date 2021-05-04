МИД Франции вызвал посла России

Он подчеркнул, что эти меры «вряд ли приведут к снижению нынешней напряженности», и поэтому Париж ожидает, что Москва «будет вести себя ответственно» для достижения снятия этой напряженности.
В список вошли председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава шведской лаборатории по химической и ядерной безопасности Оса Скотт, французского депутата Жак Мэр, два чиновника из Латвии и один из Эстонии.