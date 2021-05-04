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МИД Франции вызвал посла России

Вероника Полынина
28 минут назад
МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова в связи с санкциями России в отношении восьми европейских представителей, сообщает РИА «Новости».
МИД Франции вызвал посла России
Фото: EPA/ТАСCEPA/ТАСC
Представитель французского МИД заявил, что ведомства «решительно осуждает» объявленные Россией меры в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента Давида Марии Сассоли, вице-президента Европейской комиссии Веры Юровой и французского депутата Жака Мэра.
Он подчеркнул, что эти меры «вряд ли приведут к снижению нынешней напряженности», и поэтому Париж ожидает, что Москва «будет вести себя ответственно» для достижения снятия этой напряженности.
Как писал «Рамблер», 30 апреля Россия ввела санкции в отношении восьми представителей Евросоюза в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.
В список вошли председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава шведской лаборатории по химической и ядерной безопасности Оса Скотт, французского депутата Жак Мэр, два чиновника из Латвии и один из Эстонии.
Политика,Алексей Мешков,Европарламент,Совет Европы,Еврокомиссия,МИД,ЕС,РИА Новости,Россия,Франция,
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