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Россия планирует разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Парламентская газета
17 минут назад
На пленарных заседаниях весенней сессии Госдума рассмотрит правительственный законопроект ( 1147902-7) о денонсации соглашения о налогообложении с Нидерландами.
Россия планирует разорвать налоговое соглашение с Нидерландами
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Министерство финансов начало готовить проект закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами в декабре 2020 года. Ранее российская сторона провела с Нидерландами несколько раундов переговоров о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Такие соглашения уже подписаны с Кипром, Мальтой и Люксембургом.
«Минфин предложил нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом, сообщали в ведомстве. — Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны».
За время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. В эту страну были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Например, в 2018 году объём таких выплат составил выше 412 млрд рублей, а в 2019-м — более 339 млрд. Действующее соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. При этом соответствующая ставка в России в разы выше. В частности, для юрлиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 22 декабря отмечал, что необходимо как можно быстрее денонсировать соглашение между Россией и Нидерландами о налогообложении, чтобы прекратить вывод капиталов за границу.
Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Минфин,Россия,Нидерланды,
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