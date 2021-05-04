Россия планирует разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

За время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. В эту страну были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Например, в 2018 году объём таких выплат составил выше 412 млрд рублей, а в 2019-м — более 339 млрд. Действующее соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. При этом соответствующая ставка в России в разы выше. В частности, для юрлиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам.