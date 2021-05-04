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Политики РФ оценили идею пускать в Евросоюз лишь вакцинированных

News.ru
42 минуты назад
Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости.
В РФ оценили идею пускать в Евросоюз лишь вакцинированных
Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look PressYevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press
Идея европейцев заключается в том, чтобы разрешить въезжать на территорию ЕС только тем, кто привился от смертоносной инфекции одобренными вакцинами как минимум за две недели до визита. Данную инициативу нельзя назвать заботой о гражданах стран ЕС, в ЕК лишь строят лишние преграды, считает сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.
Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <...> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», — отметил он.
Башкин выразил сомнения по поводу утверждения инициативы, которая «напоминает санкции». По его мнению, предложение не поддержат «любые разумные страны».
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что принятие инициативы приведёт к «ковидному занавесу».
Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период, — подчеркнул политик.
Слуцкий указал, что въезд в Евросоюз хотят увязать со списком вакцин.
Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определённых марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу — привейтесь только оговорённой продукцией. Такая фармцензура, — пояснил депутат.
Ранее стало известно, что предложение Еврокомиссии о допуске привитых иностранцев в Евросоюз не освобождает туристов от сдачи тестов на коронавирус и карантина. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Адальберт Янс. По его словам, введение и снятие различных ограничительных мер остаётся за властями государств — членов ЕС.
Политика,Александр Башкин,Леонид Слуцкий,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,РИА Новости,Россия,
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