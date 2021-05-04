В РФ оценили идею пускать в Евросоюз лишь вакцинированных

Башкин выразил сомнения по поводу утверждения инициативы, которая «напоминает санкции». По его мнению, предложение не поддержат «любые разумные страны».

Ранее стало известно, что предложение Еврокомиссии о допуске привитых иностранцев в Евросоюз не освобождает туристов от сдачи тестов на коронавирус и карантина. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Адальберт Янс. По его словам, введение и снятие различных ограничительных мер остаётся за властями государств — членов ЕС.