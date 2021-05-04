В РФ оценили идею пускать в Евросоюз лишь вакцинированных

Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <...> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», — отметил он.
Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период, — подчеркнул политик.
Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определённых марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу — привейтесь только оговорённой продукцией. Такая фармцензура, — пояснил депутат.